米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で、４週間移動平均の石油製品の輸出量は日量７６５万バレルまで拡大し、過去最高水準を更新した。輸出は２０年規模で増加傾向にあり、イラン戦争による需要増加も相まって、輸出はさらに拡大している。４週間移動平均で原油輸出は日量４０５万４０００バレルまで拡大しているが、２０２２年以降のトレンドはほぼ横ばい。世界最大の石油消費国である米国は原油の純輸入国で、輸