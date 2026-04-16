女優の内田有紀（50）が今月3日、元俳優で現在は彼女のマネージャーを務める柏原崇（49）との入籍を発表した。16年以上に及ぶ交際期間を経て、ようやく正式に夫婦となったわけだ。内田にとって柏原は、なかなか巡り合えないパートナーだという。＊＊＊【写真を見る】内田有紀と“16年愛”あまりにも美しい顔立ちの夫「柏原 崇」「休憩のたびに車に戻って…」二人はバツイチ同士だ。内田は2005年に俳優の吉岡秀隆（55）と、