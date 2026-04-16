◆チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１２００メートル）国内最終追い切り＝４月１６日、美浦トレセン４月２６日にシャティン競馬場で行われる香港チャンピオンズデーのスプリントＧ１に参戦するサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は、国内最終追い切りをＷコースで実施。６ハロン８３秒０―１１秒１を単走でマークした。高松宮記念を快勝後に臨む臨戦過程は２