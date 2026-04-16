「フィリーズ２−１１カブス」（１５日、フィラデルフィア）カブスの今永昇太投手が先発マウンドに上がり、毎回で自己最多タイとなる１１奪三振の力投を見せ６回１失点。今季初勝利の権利を手にした。初回、先頭のターナーに対し、２球目のフォーシームが真ん中付近に入ってしまった。完璧に捉えられた打球はグングン伸びてバックスクリーンに飛び込んだ。敵地は大歓声に包まれたが、今永はすぐに気持ちを切り替えた。いきな