「ドジャース−メッツ」（１５日、ロサンゼルス）メッツのメンドーサ監督は試合前会見で、ドジャース・大谷翔平投手が投手専念で出場することに「彼は最高の選手の１人だ」とした上で「打順に名前はないが先発するわけだからしっかり準備しないといけない」と語った。第１戦で受けた死球の影響とロバーツ監督は説明していたが、メンドーサ監督は「よくわからない。死球はあったけど、彼は強いから昨日も試合に出て、きょうも