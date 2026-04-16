新浪剛史氏大麻由来成分が違法な割合で含まれるサプリメントを米国から輸入したとして、福岡県警は16日、麻薬取締法違反容疑でサントリーホールディングス（HD）元会長の新浪剛史氏と知人の女性を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。新浪氏は関与を否定しており、福岡地検が刑事責任を問えるかどうかを慎重に判断する。新浪氏は昨年9月、サントリーHD会長と経済同友会代表幹事を辞任。同代表幹事を辞任する前に行っ