米国から大麻由来成分が違法な割合で含まれているサプリメントを輸入したとして、福岡県警が16日にも、麻薬取締法違反容疑でサントリーホールディングスの新浪剛史元会長らを書類送検することが、捜査関係者への取材で分かった。