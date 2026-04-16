京都府南丹市で11歳の安達結希さんの遺体が見つかった事件で、警察は16日未明に、安達さんの父親を死体遺棄容疑で逮捕し、16日午前10時、刑事部長をトップとする捜査本部を設置したと発表した。京都府警の井上正己捜査一課長は会見で、「事件、事故あらゆる可能性を排除せず、警察署と生活安全部、刑事部などが連携し、警察活動を続けてきた。午前0時32分に死体遺棄事件で安達優季容疑者（37）を通常逮捕するとともに、刑事部長を