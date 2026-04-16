【「咒喰ノ契リ」第1巻】 4月16日発売 価格：880円 【「アキはハルとごはんを食べたい おかわり！」第5巻】 4月16日発売 価格：1,100円 「咒喰ノ契リ」第1巻 竹書房は、「咒喰ノ契リ」の第1巻を4月16日に発売する。価格は880円。 また、Webコミック誌 bamB!（バンビー）の作品「アキはハルとごはんを食べたい おかわり！」