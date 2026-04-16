ギフトホールディングスは続伸。１５日取引終了後、株主優待制度の内容を拡充すると発表した。チケットからポイントの贈呈へと見直す。これまで保有株数と継続保有期間に応じて２０００～１万２０００円相当（年間ベース）のチケットを配布していたが、これを３０００～１万３０００ポイント（同）へ変更する。今年４月分から変更を適用する。これが好感されているようだ。 出所：MINKABU PRESS