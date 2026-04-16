4月16日、島田慎二氏（JBA会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第283回が配信。Wリーグでのデンソーアイリス初優勝と髙田真希の活躍、佐賀・金沢への出張報告について語った。 『京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025－26 ファイナル』はデンソーアイリスが制し、チーム史上初のリーグ優勝を果たした。プレーオフMVPには