ダイキン工業は急伸。日本経済新聞電子版が１５日、「アクティビスト（物言う株主）の米エリオット・インベストメント・マネジメントがダイキン株を約３％保有したことが１５日、関係者の取材で分かった」と報じた。株価が企業価値を反映していないとして資本効率の改善を求めているもようという。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS