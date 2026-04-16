7月17日に全国公開されるアニメーション映画『君と花火と約束と』より、主演を務める佐藤勝利（timelesz）のアフレコ写真とコメントが公開された。 参考：STARTO社発“縦型ドラマ”の狙いとは『Endless SHOCK』『教場』に次ぐ若手育成の場に？ 本作は、真戸香による小説『君と花火と約束と』（小学館『ガガガ文庫』刊）をアニメーション映画化するラブストーリー。日本三大花火大会のひとつで、例