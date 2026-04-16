ＨＩＯＫＩはストップ高の水準となる前営業日比１５００円高の９７３０円でカイ気配となっている。１５日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が１１３億８６００万円（前年同期比１６．０％増）、営業利益が２３億６００万円（同２７．８％増）だった。受注高は１２２億７９００万円（同２５．３％増）となっており、これらを好感した買いが集まっている。電子測定器が受注及