ステムリムが４日続伸している。１５日の取引終了後に、塩野義製薬へ導出済みの再生誘導医薬開発品レダセムチド（ＨＭＧＢ１ペプチド）について、虚血性心筋症患者を対象とした第１／２相医師主導治験の患者組み入れが完了したと発表しており、好材料視されている。なお、同件による２６年７月期業績への影響はないとしている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU