ＴＯブックスの主な事業はＩＰ（知的財産）の創出・展開。「メディアミックス戦略の深化」「安定的なＩＰ創出」「他社ＩＰの活用」「海外展開の加速」という４つの成長戦略を推進している。 足もとでは電子書籍販売が想定を上回って推移しているほか、アニメの原作小説やコミックスの販売も好調で、３月１６日には２６年４月期通期の単独業績予想を上方修正。売上高の見通しは従来の１０６億６４００万円から１１０億ᦉ