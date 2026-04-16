午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２６４、値下がり銘柄数は２６０、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位にその他製品、繊維、電気機器、情報・通信など。値下がりで目立つのは水産・農林、精密機器、食料など。 出所：MINKABU PRESS