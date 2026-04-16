ゼンデイヤとロバート・パティンソンがW主演を務めるA24製作映画『The Drama （原題）』が、8月21日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開されることが決定した。 参考：オースティン・バトラーからゼンデイヤまで子供向け番組出身のスター俳優たち 全米で公開されると、A24作品の中で『シビル・ウォー アメリカ最後の日』『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』に次ぐ歴