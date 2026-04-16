ヨシムラ・フード・ホールディングスはストップ安の水準となる前営業日比１５０円安の７５０円でウリ気配となっている。１５日の取引終了後、２６年２月期の連結決算を発表した。売上高が前回予想の５６４億円に対し５７４億８４００万円（前の期比１．１％減）だった一方、営業利益は２８億円から１５億６８００万円（同６２．３％減）に下振れて着地しており、嫌気した売りが出ている。利益面ではホタテ関連事業が