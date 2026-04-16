三重県庁のお膝元、津駅周辺に2026年秋、新たな賑わいの拠点が誕生します。2024年に惜しまれつつ休業した「イオン津ショッピングセンター（旧イオン津店）」の広大な跡地に、イオンリテールの都市型ショッピングセンター（SC）「そよら津桜橋」の開業が決定しました。本記事では、近鉄名古屋線・JR紀勢線・伊勢鉄道伊勢線の3路線が乗り入れる三重の玄関口・津駅から徒歩約10分という好立地に誕生する施設の詳細や、土地所有者にま