16日10時現在の日経平均株価は前日比869.06円（1.49％）高の5万9003.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1264、値下がりは260、変わらずは45と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を139.18円押し上げている。次いで東エレク が120.68円、アドテスト が101.37円、ダイキン が73.58円、ＴＤＫ が69.89円と続く。 マイナス寄与度は25.81円の押し下げでキ