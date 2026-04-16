京都府警は16日午前、辻和宏南丹署長と井上正己捜査一課長が記者会見を開き、南丹市内の山林で男子児童の遺体が見つかった事件について、死体遺棄事件の捜査本部を設置したと述べました。 また捜査幹部は行方不明となった先月23日の朝ごろ、結希さんの生存が確認されていたことも明らかにしました。ただし詳しい時間帯や、誰がどこでといった詳細については全て差し控えました。 事件をめぐっては、南丹市園部町に住む会社