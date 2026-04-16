上げ幅が一時900円を超え、節目の5万9000円を回復した日経平均株価を示すモニター＝16日午前、東京都港区の外為どっとコム16日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は大幅に続伸し、約1カ月半ぶりに取引時間中の最高値を更新した。前日終値からの上げ幅は一時1400円を超え、5万9500円を突破した。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議が進展するとの期待から買い注文が膨らんだ。午前終値は前日終値比1415円35銭高の5