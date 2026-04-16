人気レースクイーンの橘香恋（29）が16日までに自身のインスタグラムを更新。開幕戦での超ミニスカ・コス姿を披露した。「おはよう遅くなりましたがSUPERGT開幕戦の私なりのまとめ」とし、予選の成績を伝えたうえで「決勝結果はコチラ30号車→22位31号車→3位表彰台」とaprレーシングの成績を報告。白とゴールドの超ミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「30号車はレース序盤スピンしてしまったものの自力で戻