米データ分析会社が紹介米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手にまつわる驚きのデータが話題を呼んでいる。米データ分析会社が大谷が敬遠された直後の打者成績を紹介。ドジャースとエンゼルスで浮き彫りになった差に「すごいスタッツ」「酷すぎ」と反響が広がっている。米データ分析会社「オプタスタッツ」公式Xは、「ショウヘイ・オオタニがチームに加入後、彼が敬遠された直後のドジャース打者の成績（レギュラーシーズン＆