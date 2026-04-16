【トモダチコレクション わくわく生活】 4月16日 発売 価格： パッケージ版 7,128円 ダウンロード版 7,100円 Amazonにて、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」の限定特典「ぷっくりシール」付き同梱版（パッケージ版）が発売されている。価格は7,128円。 本作は、シミュレーションゲ