モトローラの次期フラッグシップ折りたたみスマートフォン「razr ultra」（または「razr 70 ultra」※仮名）の主要なスペックが流出しました。 Android Headlinesの独占情報によれば、razr 70 ultraの寸法は展開時で171.48×73.99×7.19mmとなっており、前モデルより0.1mm（記事内の表現では約0.02mm差のほぼ同一）ほど厚くなっています。重量は変わらず199gとのこと。 ディスプレイについては、カバー（外側）が4インチ