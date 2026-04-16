【「Fire TV Stick HD」新モデル】 予約受付：4月15日より開始 出荷：4月30日予定 価格：6,980円 Amazonは4月15日、ストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick HD」の新モデルを発表した。現在予約を受け付けており、4月30日に出荷が開始される予定。また、5月より順次、エディオン、ケーズデンキ、Joshin、ビックカメラグループ