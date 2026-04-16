Googleは、ウェブサイトにおける「戻るボタンの乗っ取り」（Back button hijacking）と呼ばれる迷惑な挙動の取り締まりを強化すると発表しました。公式ブログにてスパムポリシーの拡大を公表し、2026年6月15日から施行するとしています。 戻るボタンの乗っ取りとは、ブラウザの「戻る」ボタンを押しても元のページに戻れず、意図しないページに誘導されたり、同じページをループさせられたりする挙動を指します。近年こうし