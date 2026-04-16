Samsungの次期縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip8」について、CAD（設計図）に基づくレンダリング画像が公開されました。 ↑次期モデルで大きな変化はなさそう（画像提供／Samsung）。 信頼性の高い著名リーカー・Onleaks氏の協力のもと、テックメディアのMyMobilesが「初の5K CADレンダリング」画像と360度動画を掲載しています。 これらの画像を確認する限り、カバー（外側）ディスプレイのレイアウトやヒンジの形状