神戸の前川黛也とマテウス・トゥーレルが前日練習に合流したヴィッセル神戸は4月16日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025-26準々決勝でカタール1部アル・サッドと対戦する。チームは12日夜に関西国際空港から開催地であるサウジアラビアのジェッダに入った。11日に行われたJ1百年構想リーグの名古屋戦の試合終了間際に激しくぶつかって負傷していたGK前川黛也とDFマテウス・トゥーレルは、治療をしていたためチーム