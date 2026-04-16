気温がグッと高くなり、日中は汗ばむ日が増えていきそう。そんな時にぴったりな涼しげなアイテムを編集部がリサーチ。そこで目にとまったのが【GU（ジーユー）】から登場している「イージーパンツ」です。シャーリング素材とアンクル丈で楽ちん ＆ 涼しく過ごせそう。ほんのりフレアで自然なスタイルアップも狙える優秀アイテムを、スタッフさんの着こなしと合わせてレポートします。