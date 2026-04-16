特別な日に限って、子どもが発熱し予定が崩れる──。このような経験はありませんか？ 楽しみにしていたプランほど、なぜか思い通りにいかないこともありますよね。今回は、やっと取れた休みの日に起きた、筆者の小さな出来事をご紹介します。 息抜きにマッサージを予約 最近、仕事が立て込んで、気づけばずっと、まともな休みを取っていません。 このままでは疲れが抜けないと思い「明日は絶対に、仕事をしない