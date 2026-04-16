記事ポイントLIXILとYKKapの商品が4月23日まで現行価格サッシやドアの購入検討に間に合う改定前販売対象商品は窓まわりや玄関ドアなど幅広く展開リフォームおたすけDIYは、LIXILとYKKapのサッシ、ドア商品の価格改定を案内しています。現行価格で購入できる期間が限られているため、住宅建材の購入を考えている方に役立つ内容です。 リフォームおたすけDIY「LIXIL・YKKapサッシ・ドア価格改定」 販売店：リフォー