記事ポイントAUBERGE de SENVIEが開業1周年を記念した特別コースを期間限定で提供します。1周年記念コースがキャビアや大和牛、炎のデザートまでそろう華やかな内容です。AUBERGE de SENVIEが奈良桜井の食と農の魅力を味わえる美食宿として利用できます。AUBERGE de SENVIEが、開業1周年を記念した特別コースを期間限定で提供します。AUBERGE de SENVIEが、奈良の旬食材と祝祭感のある演出をそろえたアニバーサリー体験を楽しめる