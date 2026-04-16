記事ポイントこんにゃくパークがゴールデンウィークに無料コンテンツ充実のイベントを開催こんにゃくバイキングでは期間限定でしらたきのすき焼き食べ放題を楽しめるキャベツ抱え放題や果物・新鮮野菜詰め放題で家計にうれしい体験がそろうこんにゃくパークが、家族で立ち寄りやすいゴールデンウィークイベントを開催します。2026年のイベントは、無料で楽しめる企画に加えて、野菜や果物を持ち帰れる参加型企画もそろいます。近場