記事ポイント日傘に取り付けて両手を空けたまま使えるハンディファンです。風量5段階調整と最長約9時間の連続使用に対応します。コンパクト設計とネックストラップ付きで持ち歩きやすいモデルです。ユアサプライムスが、日傘に装着できる「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」を販売しています。日傘とファンを一体で使える設計が、外出中の暑さ対策を手軽にします。 ユアサプライムス「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」