記事ポイント「CSMゴーストドライバー」が『仮面ライダーゴースト』10周年記念で初商品化タケル、マコト、カノンのキャラクターボイスやBGM、効果音を収録プレミアムバンダイで2026年6月14日23時まで予約を受け付け『仮面ライダーゴースト』の変身ベルト「ゴーストドライバー」が、大人向けのCSMシリーズで初登場します。「CSMゴーストドライバー」は、外観の重厚感を高めた本体に加え、3人の仮面ライダーになりきれる仕様を備えて