記事ポイント「シールズ 密閉ダストボックス」シリーズが累計販売25万台を突破独自のシリコンパッキン構造が生ゴミやオムツなどのニオイ漏れを抑える9.5L、25L、45Lの3サイズから暮らしに合わせて選べるライクイットの「シールズ 密閉ダストボックス」シリーズが、累計販売25万台を突破しています。シールズ 密閉ダストボックスシリーズは、梅雨前や気温上昇前のニオイ対策に役立つアイテムです。ライクイットは、家庭内の衛生環境