元ＡＫＢメンバーと交際中のイケメン格闘家が、“ダブルデート”姿を披露した。１６日までにインスタグラムを更新し、「ぷらっと中華街」「＃かのＴＵＢＥ撮影」とつづったのは、元ＡＫＢ４８永尾まりやとの真剣交際を宣言したプロキックボクサー白鳥大珠（たいじゅ）。ＡＢＥＭＡ「ラブパワーキングダム２」で交際を始めた２人。番組で共演したタレント・高橋かののカップルと中華街で記念撮影した４ショットをアップした。