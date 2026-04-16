記事ポイント牛次郎が黒毛和牛のタンを部位ごとに楽しめる「黒タン一頭盛り」を発売牛次郎が名物ホルモン「アカ」「シロ」と〆メニュー3品を刷新牛次郎が大阪府内5店舗で新メニューを順次展開牛次郎が黒毛和牛の希少部位を楽しめる新メニューを順次発売します。牛次郎が名物ホルモンと〆メニューも刷新し、焼肉の満足感を高めます。牛次郎が精肉卸直営の強みを生かし、高品質な肉を手に取りやすい価格で提供します。 牛次郎「