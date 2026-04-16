俳優のゼンデイヤとロバート・パティンソンが共演する映画『The Drama（原題）』が、8月21日より東京・TOHOシネマズ 日比谷ほか全国で公開されることが決定した。【画像】蜘蛛の巣ドレス!?レッドカーペットで大胆なスタイルを披露したゼンデイヤ本作は、4月3日より全米3047館で公開され、初週末3日間で約1438万ドルを記録し、週末興行収入ランキングで初登場3位を獲得する好調なスタートを切った。2週目も同順位をキープし、全