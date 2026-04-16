おもちゃ業界最大の商談専門見本市『おもちゃビジネスフェア2026』が15日と16日、東京・産業貿易センター台東館で開催された。流通関係者が選ぶ“最も売れると思うおもちゃ”『TOY-1グランプリ』にて、『Tamagotchi Paradiseシリーズ』がバラエティ部門で、『たまもりしーるリフィルシリーズ』がドール・ままごと・アーツ＆クラフト部門でともに1位を獲得した。【写真】５月発売の「たまごっち」新商品1996年の誕生から社会現