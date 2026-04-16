東京株式市場で日経平均株価は一時、5万9000円台を回復しました。アメリカなどによるイランへの攻撃が始まる前の2月末以来、およそ1か月半ぶりの高い水準です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進むとの期待感から、きのうのニューヨーク市場でAI関連などハイテク株が上昇。その流れを引き継ぎ、東京市場でも半導体関連株などを中心に買い注文が広がっています。