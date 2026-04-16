7月17日に公開されるアニメーション映画『君と花火と約束と』について、同作で主演を務める8人組グループ・timeleszの佐藤勝利のアフレコでの模様が公開された。【動画】佐藤勝利から新生活を迎えるすべての人へ向けた応援コメント佐藤演じる主人公・夏目誠（なつめ・まこと）は、人と関わるのが苦手で自信が持てない男子高校生。また、主人公が恋をするヒロイン・葉山煌（はやま・あき）は才色兼備で学級委員長も務める人気者