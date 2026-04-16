俳優のロバート・デ・ニーロ、ベン・スティラーが主演するコメディ映画「ミート・ザ・ペアレンツ」シリーズの最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』（原題：Focker In-Law）の日本公開が決定した。2000年（日本公開は2001年）の第1作から続く“最悪の家族対面”を描く人気シリーズが、15年ぶりにスクリーンに帰ってくる。【動画】オマージュシーン満載のウルトラティザー予告映像同シリーズは、“恋人の実家にあ