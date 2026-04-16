ディズニーの名作アニメーション『ふしぎの国のアリス』の4K UHD＋ブルーレイ セットが、7月22日に発売されることが決定した。アメリカでの劇場公開から75周年を記念したもので、最新の修復技術によってよみがえった映像が収録される。修復の舞台裏を収めた貴重な映像も公開された。【動画】今回の修復の様子をまとめた貴重な映像本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』を原作に、1951年に