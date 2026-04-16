2022年に亡くなった映画監督・大森一樹さんの最後の映画企画をもとにした『幕末ヒポクラテスたち』が、5月8日より全国公開される。このたび、主演の佐々木蔵之介が演じる蘭方医が命懸けの手術に挑む緊迫の本編シーンが解禁された。【動画】飯屋で緊急手術!?本編映像本作は、日本医学の夜明け前となる幕末の京都を舞台に、漢方医と蘭方医がしのぎを削る時代を描く医療時代劇。貧富や身分に関係なく人々を救おうとする医師たちの