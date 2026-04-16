先ほど取り引きが始まった日経平均株価は、アメリカの株高の流れを受けて、きょうも上昇しています。【映像】日経平均株価の変動日経平均は取引開始とともに300円あまり上昇し、その後、上げ幅は700円を超えました。前日のアメリカの株式市場で、ハイテク株を中心に構成されるナスダック総合指数が、5か月半ぶりに最高値を更新するなどした影響を受けています。また中東情勢をめぐり、戦闘終結に向けた交渉が継続するとい