映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の日本公開（4月24日）を記念して、大阪メトロ御堂筋線で“ギャラクシー号”が、19日から運行されることが決まり、ビジュアルが公開された。【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット大阪を南北に走る御堂筋線車内に一歩足を踏み入れると、想像を超える宇宙への冒険が始まる。御堂筋プレミアムライナーの車両内（1編成、全10車両